Balotelli resta una possibilità concreta per il Genoa. Il club tratta con l’agente Raiola per capire se e come chiudere la trattativa per portare in rossoblù un giocatore che sarebbe molto gradito al presidente Preziosi. Il Valladolid beffa il Getafe per El Yamiq, in uscita: visite mediche effettuate, si attende l’annuncio. Trasferimento a titolo definitivo.