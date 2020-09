Giornata di visite mediche per l'attaccante spagnolo che i bianconeri hanno riportato in Italia dopo aver trovato l'accordo con l’Atletico Madrid. Dopo l'ok dei medici, il classe 1992 firmerà il contratto con la Juve e sarà subito a disposizione di Andrea Pirlo

La Juventus si prepara a riabbracciare Alvaro Morata, l’attaccante che andrà a rinforzare la rosa di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Lo spagnolo, arrivato in Italia poco dopo la mezzanotte di martedì, si è recato in mattinata al J Medical per sostenere le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto con la Juventus. Ad attenderlo davanti alla struttura sanitaria bianconera una cinquantina di tifosi, tutti alla ricerca della foto con il nuovo calciatore della Juve che, una volta completato tutto l’iter, sarà subito a disposizione di Pirlo, suo nuovo allenatore e suo ex compagno di squadra proprio in bianconero.