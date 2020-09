Esame Suarez, Procura Figc apre inchiesta

Colonnello Sarri: "Suarez e la Juventus non sono fra gli indagati”

"L’indagine è nata per caso, a febbraio 2020, con accertamenti sull'Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti – ha raccontato ieri a Radio Capital e fanpage.it Selvaggio Sarri, comandante del nucleo di polizia economico e finanziaria della guardia di finanza di Perugia che svolge l'indagine -. Per il momento gli indagati sono solo all'interno dell'Ateneo. Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata un'iniziativa di chi lavora all'università. Si sono lasciati ammaliare da un personaggio del genere. L’università cercava prestigio e gli ha fatto imparare a memoria l’esame".