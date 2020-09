L’avvocato Maria Turco, dello studio Chiappero, legale di riferimento della Juventus, ha rilasciato una nota in cui spiega la sua posizione e replica anche all’articolo del Corriere della Sera in cui si fa riferimento a presunte trattative con l’Università di Perugia per far superare il test a Suarez: “Nelle mie funzioni di legale, ho messo in contatto lo staff del calciatore Luis Suarez con l’Università per Stranieri di Perugia. Tale contatto faceva seguito alla verifica dei requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza italiana e alla constatazione che il calciatore non fosse in possesso del certificato B1, richiesto dalle normative in vigore. Questa attività di contatto è riscontrata dalle mail intercorse tra l’entourage del calciatore e l’ente universitario, nelle quali, per pura cortesia, la sottoscritta è in cc (copia conoscenza), ma non destinataria. In altre comunicazioni dello stesso tenore, ho interloquito col Servizio Relazioni Internazionali Erasmus e Mobilità della stessa università per avere e trasmettere le indicazioni burocratiche circa l’erogazione del corso online e l’eventuale successiva iscrizione all’esame in oggetto”.