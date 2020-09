Il commento di Matteo Marani, editorialista di Sky Sport: "Questa vicenda ci deve indignare come italiani, non come tifosi di calcio. Non è un derby, è una vicenda che investe tutto il Paese; investe il mondo universitario italiano che si è ridotto a un livello incomprensibile e inaccettabile. L’università che si spiega alla popolarità del personaggio. Non si può accettare”. IL VIDEO