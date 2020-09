Inter-Fiorentina, tutto quello che c'è da sapere

I nerazzurri, all'esordio in campionato, se la vedranno con i viola, che alla prima giornata hanno battuto il Torino. Occhi su Lukaku, che al debutto non tradisce mai, e sul nuovo arrivato Vidal: nessuno ha segnato più di lui sotto la gestione Conte. Calcio d'inizio sabato, ore 20:45

Quali sono i precedenti fra le due squadre?

L'Inter è imbattuta da sei partite di Serie A contro la Fiorentina (2V, 4N). L'ultima sconfitta risale al pirotecnico 4-5 al Franchi dell'aprile 2017. I viola sono una delle tre squadre (con Juventus e Roma) contro cui i nerazzurri non hanno trovato il successo nella scorsa Serie A. Dopo lo 0-0 dello scorso campionato, la Fiorentina potrebbe tenere la porta inviolata in due trasferte di fila contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 1941.

Curiosità

Esordio assoluto per Antonio Conte, che potrebbe diventare il primo allenatore a vincere in due stagioni di fila al debutto in campionato dell’Inter a partire da Roberto Mancini (2005/06 e 2006/07). Non sarà facile però, perché dall'altra parte c'è una squadra in grande forma. La Fiorentina infatti ha vinto le ultime tre partite di Serie A e non infila quattro successi di fila da aprile 2018. La squadra di Iachini però dovrà stare attenta in difesa, dal momento che l'Inter ha messo a segno 113 gol in tutte le competizioni nel 2019/20, record in una singola annata sotto l’aspetto realizzativo nella sua storia tra campionato e coppe a partire da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30). Occhio ai piazzati poi, poichè i nerazzurri sono la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha segnato più reti di testa (26) nel 2019/20 considerando tutte le competizioni.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Romelu Lukaku ha segnato tre gol negli ultimi tre esordi stagionali tra Serie A e Premier League. Nello scorso campionato, il belga dell’Inter ha segnato il 35% dei suo gol in gare casalinghe (8/23). Attenzione inoltre ad Arturo Vidal: nessun giocatore ha segnato più di lui sotto la gestione di Antonio Conte nei cinque maggiori campionati europei (28, al pari di Eden Hazard). Dall'altra parte Bonaventura ha realizzato quattro gol contro l’Inter in campionato, inclusa una doppietta con l’Atalanta al Meazza nel marzo 2014. Solo contro il Napoli ha segnato di più in Serie A (cinque reti).