"Abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff, nuove idee e noi giocatori siamo molto presi da questo. Credo che la differenza è che ci sia molto divertimento, gli allenamenti sono duri ma danno grande soddisfazione". Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, analizza così ai microfoni di Sky Sport la nuova stagione bianconera che ha come grande novità la presenza di Andrea Pirlo in panchina. Buona la prima per il gallese – schierato titolare nel successo contro la Samp – e i suoi compagni in campionato: "Siamo partiti bene con il primo match e ora dobbiamo continuare nella costruzione della squadra. La Juventus è sempre stata ricca di grandi giocatori e questa squadra ne ha tanti. Tutti hanno un ruolo e la possibilità di giocare e sono sicuro che ognuno aiuterà la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice della possibilità di giocare insieme a chi ha così tanta qualità in attacco e credo sia possibile giocare tutti insieme in qualche partita", ha aggiunto.