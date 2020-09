Il messaggio di ringraziamento all'Atletico

"Giocare per l'Atletico è stata una delle cose più belle che siano successe nella mia vita - ha scritto su Instagram il nuovo attaccante della Juve -. Voglio ringraziarvi per questi due anni incredibili in cui ho vissuto momenti indimenticabili. Combattere per questi colori è stato un vero orgoglio ed esultare per i gol con questa maglia è stato un sogno che si è avverato. È un grande club perché le persone al suo interno sono grandi. Tutte quelle notti storiche resteranno per sempre nella mia memoria. Nel mio cuore ci sarà sempre un posto per te, grazie Atletico".