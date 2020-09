Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport annuncia la novità sui tamponi per i giocatori: "Obbligatori solo nelle 48 ore precedenti le partite". Una svolta accolta positivamente da Gravina: "Ora manca l'ultimo tassello per completare la ripartenza". De Siervo: "Chiediamo parità di trattamento per la riapertura ai tifosi" CORONAVIRUS, TUTTE LE NEWS LIVE

Obbligo di tamponi per i calciatori soltanto nelle 48 ore precedenti il match. Ad annunciare la svolta è direttamente Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. “Da oggi, come già previsto per le competizioni internazionali, i giocatori dovranno obbligatoriamente sottoporsi al tampone solo nelle 48 ore precedenti le competizioni – ha spiegato Spadafora in una nota -. Ho comunicato al presidente Gravina che il Comitato tecnico scientifico, che ringrazio, ha valutato positivamente la nostra proposta sulla riduzione dei tamponi, andando anche oltre la richiesta della Federcalcio”. Gravina: "Obiettivo raggiunto, ora manca l'ultimo tassello" La novità è stata accolta positivamente dal presidente della Figc. “È un altro importante obiettivo raggiunto – ha commentato Gravina -. Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo Dipartimento, con i quali abbiamo condiviso una proposta che il mondo del calcio professionistico aspettava da tempo. Manca solo un altro tassello per completare la ripartenza: lavorando in sinergia con le istituzioni sono convinto che arriverà presto".