Focolaio Genoa: 14 positivi. Oggi tamponi a Napoli

I primi due giri di tamponi al Genoa

In seguito alla notizia della positività di Perin, il Genoa si era subito attivato con un giro di tamponi per tutta la rosa: calciatori in isolamento, in attesa dei risultati, con la decisione di rinviare al giorno seguente la partenza per Napoli. In serata l’esito atteso: tutti negativi, ma squadra comunque in isolamento perché era necessario un secondo giro di tamponi, eseguito nella tarda notte tra sabato e domenica.