Calendario Serie A, le partite della 2^ giornata

Torna in campo la Serie A e lo fa per il secondo turno di campionato. Dopo i tre rinvii della prima giornata, nel weekend si va in campo a ranghi completi. Si parte oggi pomeriggio alle 15 con Torino-Atalanta, per un sabato che comprende alle 18 Sampdoria-Benevento e Cagliari-Lazio e si chiuderà in serata con Inter-Fiorentina. Cinque le partite in calendario domenica: start alle 12.30 con Spezia-Sassuolo, mentre il fischio d'inizio di Napoli-Genoa e Verona-Udinese sarà alle 15. Alle 18 si giocherà Crotone-Mila mentre alle 20.45 all'Olimpico sarà tempo di Roma-Juventus. La seconda giornata di campionato terminerà lunedì alle 20.45, con il derby della via Emilia tra Bologna e Parma. Questo il programma completo del turno: