Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Seconda giornata di Serie A che mette davanti Inter e Fiorentina. Per i nerazzurri si tratta dell’esordio in questo campionato, visto che la sfida contro il Benevento in calendario nel primo turno è stata posticipata; i viola invece sono reduci dal successo all’esordio contro il Torino arrivato grazie alla rete di Gaetano Castrovilli. Tanta curiosità dunque per vedere all’opera la nuova Inter di Antonio Conte, che ha come obiettivo quello di provare a partire subito forte iniziando proprio dalla sfida di San Siro contro la Fiorentina.