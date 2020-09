Sampdoria-Benevento, le probabili formazioni

Dubbio Ramirez-Candreva per Ranieri nel 4-4-2 blucerchiato, per Inzaghi invece ballottaggio in mezzo al campo tra Dabo e Hetemaj, in attacco Lapadula va verso una maglia da titolare. Sampdoria-Benevento, sabato alle ore 18, su Sky Sport 253 SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cancellare la brutta prestazione contro la Juventus all’esordio (sconfitta per 3-0 allo Stadium): è questo l’obiettivo della Sampdoria di Ranieri, che sabato alle ore 18 sfida al Ferraris il neopromosso Benevento in uno dei quattro anticipi di giornata del secondo turno di campionato. Voglia di fare bene e iniziare al meglio la nuova avventura per la squadra allenata da Pippo Inzaghi, all’esordio in questa Serie A dopo il rinvio della prima gara contro l’Inter. La gara tra Sampdoria e Benevento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e sarà disponibile su Sky Go, anche in HD. La probabile formazione della Sampdoria Ranieri è pronto a schierare la sua squadra con il classico 4-4-2, con un solo dubbio che con ogni probabilità verrà sciolto solo a ridosso del match, quello tra Ramirez e il nuovo acquisto Candreva sull’esterno di destra di centrocampo, con il primo al momento favorito sull’ex Inter, arrivato da poche ore in blucerchiato. In attacco, torna titolare Quagliarella che farà coppia con Bonazzoli. SAMPDORIA (4-4-2), la probabile formazione: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.