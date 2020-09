11/11

Buon compleanno Francesco: Sky celebra l’ex capitano che oggi compie 44 anni riproponendo il meglio degli speciali che lo hanno visto protagonista. Su Sky Sport Serie A appuntamento alle 8.30 con “Tutti i gol di Totti in Serie A”, alle 13.30 “I Signori del Calcio-Totti”. Ma non solo: su on demand è disponibile una ricca raccolta dedicata alla bandiera della Roma. Da “Grazie Totti, l’ultima partita”, a “Totti: 6 minuti e 12 secondi dopo”. Ma anche “Un Capitano, Totti al Colosseo”, fino all’avventura mondiale con “2006 Campioni Rewind: Italia-Australia”