Serie A, il calendario del prossimo turno

Terza giornata di campionato, si scende in campo nel weekend tra il 2 e il 4 ottobre dopo i tre recuperi infrasettimanali del primo turno. Si parte venerdì sera con il primo anticipo tra Fiorentina e Sampdoria. Sono tre, invece, le gare in programma al sabato: pomeriggio dedicato a Sassuolo-Crotone e a Genoa-Torino, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Udinese e Roma. Domenica sei partite e anche due big match. Alle 12.30 c'è Atalanta-Cagliari. Alle 15, invece, c'è un interessantissimo Lazio-Inter allo stadio Olimpico, mentre Benevento-Bologna e Parma-Hellas Verona completano il programma del primo pomeriggio. Alle 18 in campo Milan e Spezia a San Siro, chiude la giornata il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli.