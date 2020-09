La Samp: "Keita debolmente positivo al Covid-19"

L'attaccante è risultato positivo al Covid-19, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. È stato subito posto in isolamento fiduciario. Non ha avuto contatti con il resto della squadra

L’avventura di Keita Balde alla Sampdoria non comincia nel migliore dei modi. Appena arrivato, infatti, il calciatore ha svolto le visite mediche di rito e gli accertamenti appositi per il coronavirus hanno evidenziato una debole positività. Ne ha dato notizia il club con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica che l’A.S. Monaco F.C. ha autorizzato il calciatore Keita Balde a viaggiare e a sottoporsi alle visite medico-sportive, che non hanno evidenziato problematiche. Nel corso degli accertamenti previsti dalle normative anti-COVID-19 il calciatore è invece risultato debolmente positivo ".

Keita in isolamento: nessun contatto con la squadra

vedi anche

Keita alla Samp, visite mediche e poi la firma

Sempre all’interno della stessa nota, la Samp ha fatto sapere che Keita non ha avuto possibilità di entrare in contatto con qualcuno della squadra e che pertanto è stato l’unico ad esser stato posto in isolamento. "Si specifica che lo stesso non ha avuto contatti con il gruppo squadra e si trova in isolamento domiciliare fiduciario. Saranno pertanto messe in pratica le procedure sanitarie come da protocollo".