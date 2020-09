Spadafora: "No condizioni per fermare campionato"

Senato, sospesi i lavori dopo positività di due senatori

Misure precauzionali sono state adottate a Palazzo Madama dopo la positività accertata a due senatori del Movimento 5 stelle (attualmente in isolamento a casa). Annullati i lavori delle commissioni, della giunta delle elezioni e delle immunità e del Consiglio di Presidenza. Per domani si deciderà in base all’esito dei tamponi effettuati