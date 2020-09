Seconda parte di visite mediche per l'attaccante senegalese, a Genova da sabato notte, che la Samp preleverà dal Monaco in prestito con diritto di riscatto. In giornata attese firma e ufficialità

Manca sempre meno all’inizio ufficiale della nuova avventura in Serie A di Keita Baldé. L’attaccante classe 1995 nell’ultima stagione al Monaco si trova infatti da sabato notte in Italia e sta svolgendo tutto l’iter che lo porterà presto a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria, che lo ha individuato come il rinforzo giusto per rinforzare la rosa di Ranieri. Nella giornata di domenica Keita ha sostenuto una prima parte di visite mediche con il club blucerchiato, lunedì mattina presto invece si è sottoposto alla seconda parte di test fisici. Poi, dopo l’ok definitivo dei medici, il calciatore firmerà il suo nuovo contratto con la Sampdoria.