La partita di Insigne contro il Genoa, la prima stagionale in Serie A degli azzurri al San Paolo, è durata appena 23'. Poi lo scatto e l'infortunio. Il classse 1991, come riportato dal sito ufficiale del club, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Non sarà disponibile, quindi, per la sfida di domenica prossima contro la Juventus e non potrà essere convocato in Nazionale (tre partite tra il 7 e il 14 ottobre: amichevole con la Moldavia a Parma e impegni in Nations League con Polonia e Olanda). I tempi di recupero si stimano intorno ai 25 giorni, dunque Insigne non ci sarà nemmeno contro l'Atalanta (il 17 ottobre, al San Paolo). La speranza di Gattuso è di averlo a disposizione per il match contro il Benevento, in programma il prossimo 25 ottobre.