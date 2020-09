Benevento-Inter, orario e dove vederla in tv

Un derby per Inzaghi, pronto a sfidare Antonio Conte, suo compagno ai tempi della Juventus. Dopo la pazza rimonta di Marassi contro la Samp, l'allenatore del Benevento vuole tentare un'altra impresa. L'Inter, che a sua volta all'esordio ha battuto la Fiorentina con un finale rocambolesco, ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro i campani: 2-1 in trasferta nell’ottobre 2017 e 2-0 in casa nel febbraio 2018. Inoltre i nerazzurri hanno avuto la meglio in nove delle ultime 11 gare contro formazioni neopromosse nella massima serie. L'ultima sconfitta risale al settembre 2018 contro il Parma. Si tratta della prima sfida ufficiale da allenatori per Inzaghi e Conte, che si affideranno il primo a Caldirola (doppietta con la Samp per il difensore cresciuto proprio nell'Inter) e il secondo, probabilmente, a Brozovic (l’ultima delle sue due doppiette in campionato è stata realizzata proprio contro il Benevento nell’ottobre 2017. In quell’occasione è arrivato anche l’ultimo gol dei nerazzurri su punizione diretta in trasferta in Serie A).