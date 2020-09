L'allenatore biancoceleste è rammaricato dopo l'1-4 subito contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto 10 tiri in porta, loro con 5 hanno segnato quattro volte: mai successa una cosa del genere. Mercato? Siamo in ritardo, la società sta recuperando ma contro l'Inter saremo in emergenza" LAZIO-ATALANTA 1-4, GOL E HIGHLIGHTS

E' un Simone Inzaghi amareggiato, quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport, al termine di Lazio-Atalanta. Pesante sconfitta per i biancocelesti, usciti dal campo con un 1-4, che però secondo l'allenatore non rappresenta quanto visto nei novanta minuti: "Avevamo la partita in mano, creando due occasioni nitide nei primi minuti. Abbiamo subito gol evitabili, ma nel complesso è stata la miglior partita che abbiamo giocato contro l'Atalanta. Il risultato è bugiardo: abbiamo tirato 10 volte in porta e segnato un gol, loro con 5 tiri hanno fatto 4 reti, non mi era mai capitata una cosa del genere in carriera. Dovevamo fare meglio negli episodi, ma sono sicuro che la Lazio farà una stagione positiva anche quest'anno. Spiace per il risultato, ma la prestazione non è da buttare".