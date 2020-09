Mattinata di visite mediche in casa Lazio. Test per il portiere brasiliano classe 2002, che arriva dal Monaco, e per la punta kosovara, presa dal Fenerbahce CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Ore intense per quanto riguarda il calciomercato della Lazio, che abbraccia due nuovi rinforzi. Uno di questi è Gabriel Pereira, portiere brasiliano classe 2002 di proprietà del Monaco con cittadinanza italiana. Ha già totalizzato alcune presenze con le nazionali giovanili della Seleçao. Prima giornata da biancoceleste per lui, iniziata con le visite mediche svolte in mattinata presso la clinica Paideia. La Lazio è molto vicina anche ad un altro Pereira, ovvero Andres, del Manchester United. Il centrocampista classe 1996, che svolgerà le visite mediche nelle prossime ore, arriverà in prestito con diritto di riscatto.