Benevento-Inter, le probabili formazioni

Tanti cambi per Conte: Sanchez favorito su Lautaro Martinez per affiancare Lukaku, possibile chance dal primo minuto per Vidal. Inzaghi può contare sul neo-acquisto Iago Falque. Calcio d'inizio alle 18, diretta su Sky Sport 252 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DEI RECUPERI

Benevento e Inter hanno esordito vincendo le rispettive partite previste per la seconda giornata di campionato, entrambe in rimonta. I giallorossi di Pippo Inzaghi hanno compiuto una vera e propria impresa a Marassi contro la Sampdoria di Ranieri: sotto di due reti al 18', si sono poi imposti per 3-2 con la doppietta di Caldirola e il gol decisivo di Gaetano Letizia. Ancor più emozionante il 4-3 con cui l'Inter ha battuto la Fiorentina: sotto di un gol, i nerazzurri si sono portati sul 2-1 per poi andare sotto 2-3, ribaltando tutto nel finale con le reti di Lukaku e D'Ambrosio. Al Vigorito, alle ore 18, queste due squadre si affronteranno per il recupero del primo turno. Diretta sul canale 252 di Sky.

Benevento, tra i convocati c'è Iago Falque approfondimento Benevento Inter, tutto quello che c'è da sapere Pippo Inzaghi potrebbe cambiare un solo uomo rispetto all'undici di partenza della gara contro la Samp. C'è infatti un ballottaggio tra Maggio e Barba per una maglia da titolare, per completare la linea difensiva a quattro con Letizia, Glik e Caldirola. Il difensore eroe della sfida con la Samp, autore di una doppietta al debutto in A, affronterà il club in cui è cresciuto, formandosi prima di maturare nella sua esperienza all'estero. In mezzo al campo Hetemaj si candida per un posto dal primo minuto, facendo concorrenza a Schiattarella, Dabo e Ionita. In avanti Insigne e Caprari pronti a supportare Moncini. Convocato il nuovo acquisto Iago Falque, che indosserà la maglia numero 44. BENEVENTO (4-3-2-1) Probabile formazione: Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Moncini. All. Inzaghi Filippo