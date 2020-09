Udinese-Spezia, le probabili formazioni

Tre punti per cancellare l’esordio deludente che ha visto l’Udinese battuta per 1-0 sul campo del Verona e lo Spezia, formazione neopromossa in Serie A, sconfitta per 4-1 per mano del Sassuolo. Due squadre in cerca di un riscatto immediato quelle che si sfideranno mercoledì pomeriggio alle ore 18 alla Dacia Arena nel recupero della prima giornata del campionato di Serie A. Udinese-Spezia che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e disponibile su Sky Go, anche in HD.