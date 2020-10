Kumbulla: "La Roma è un salto di qualità"

Pochi giorni per ambientarsi, poi subito in campo contro la Juventus: un debutto che non si dimentica facilmente, quello con la Roma, per Marash Kumbulla. "È stata una grande emozione, tutto così veloce. Non ho esitato, vista la società, la città e i tifosi, anche se è stato difficile lasciare Verona. Ma qui sto facendo un salto di qualità. Sono stato molto felice di aver debuttato con la Juve, anche se c'è il rammarico di non essere riusciti a conquistare una vittoria che avremmo meritato" ha spiegato il difensore nella sua conferenza stampa di presentazione. Contro i bianconeri hanno composto la linea difensiva lui, Ibañez e Mancini, per un’età media di circa 22 anni: "Siamo giovani e abbiamo dimostrato di essere concentrati, miglioreremo sicuramente. Posso essere schierato ovunque voglia l'allenatore. Fonseca ci fa giocare di reparto, Juric invece preferiva la marcatura a uomo".