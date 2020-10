Roma insiste per Mayoral: Zidane l'ultimo ostacolo

I giallorossi, forti della volontà del giocatore, cercheranno un punto d’incontro col club spagnolo per l’attaccante, prima opzione come vice Dzeko. La formula dell’operazione dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto

Saranno ore decisive, le prossime, per sbloccare la trattativa tra la Roma e il Real Madrid per Borja Mayoral. È in programma infatti un incontro tra i club che potrebbe dare un’accelerata definitiva per l’attaccante spagnolo. Mayoral ha già dato la propria disponibilità al trasferimento in giallorosso e le due società hanno anche già trovato la formula dell’operazione: un prestito con diritto di riscatto, che prevede il contestuale rinnovo di contratto dell’attaccante con i Blancos. La Roma punta molto sulla volontà del giocatore, che colpito sia Fonseca che i dirigenti, per concludere l’affare e assicurarsi un vice Dzeko, ma c’è da convincere Zidane che vorrebbe ritagliargli un ruolo nel suo Real.