La scorsa stagione si era infortunato in nazionale, saltando tutta la prima parte dell'anno e costringendo agli straordinari il duo Lautaro-Lukaku. In questo 2020-21 Conte ha da subito un Alexis Sanchez in grande condizione. "Sono felice, mi sento in forma, ho voglia di giocare. Più gioco, più mi sento bene e posso aiutare la squadra con gol e assist – ha detto il Niño Maravilla in esclusiva a Sky Sport -. Sono contento anche per i miei compagni, per come abbiamo iniziato. Con la Fiorentina abbiamo fatto una rimonta nel finale e non era semplice. Stiamo facendo bene, ma possiamo fare ancora meglio". Sanchez torna anche sul suo passaggio all'Inter nello scorso mercato. "Dopo lo United volevo respirare un’altra aria e quando sono arrivato all’Inter ho trovato un allenatore che non molla mai - ha proseguito l'attaccante -. Anche i giocatori hanno voglia di imparare e di vincere qualcosa. L’Inter è una famiglia: non solo i giocatori, anche gli chef e chiunque lavora per questa società".