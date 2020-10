Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Lazio e Inter si sono affrontate 154 volte in Serie A. Il bilancio pende in favore dei nerazzurri, che hanno vinto in 64 occasioni contro le 37 dei giallorossi; 53 invece i pareggi. Ma la situazione si rovescia in casa della Lazio, con 27 successi a 22 e 28 pareggi. La squadra di Inzaghi ha vinto due delle ultime tre sfide contro l'Inter in campionato, dopo non aver ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti cinque (un pari e quattro ko). Ma con l'attuale allenatore non è mai riuscita a segnare ai nerazzurri nelle gare d'andata: 0 gol fatti e 7 subiti in quattro partite.



Curiosità

Olimpico dolceamaro per i nerazzurri. Dalla stagione 2014/15, l’Inter ha vinto quattro trasferte di Serie A contro la Lazio, perdendone due: solo contro l’Udinese ha ottenuto più successi esterni (cinque) nello stesso periodo. Ma dall’inizio del 2010, l’Inter ha perso 11 gare a Roma in Serie A: almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro stadio in trasferta (il Ferraris segue a quota sette). Il pareggio invece è il segno meno frequente tra le due formazioni negli ultimi anni: all'Olimpico, in campionato non esce da marzo 2008.