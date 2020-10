Lazio-Inter, le probabili formazioni

Dopo aver conosciuto i rispettivi gironi di Champions League, Lazio e Inter si scontrano in campionato venendo da risultati opposti per quanto riguarda i recuperi della prima giornata. Mercoledì sera infatti i nerazzurri hanno asfaltato il Benevento (5 reti) mentre la squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a opporsi a un'Atalanta troppo in palla. La classifica vede dunque la squadra di Conte a quota 6 punti e i biancocelesti fermi a 3 (arrivati con il successo di Cagliari), di fatto da questa sfida potrebbe anche arrivare un aggancio.

Lazio, da valutare Radu e Correa

La squadra di Inzaghi vuole rialzare la testa dopo il magro mercoledì in cui è stata l'Atalanta a fare la parte del leone. Da valutare Radu e Correa, entrambi in dubbio: in caso di forfait del Tucu non ci sono dubbi sull'impiego di Caicedo, che si è fatto trovare pronto segnando il suo primo gol stagionale all'Olimpico e potrebbe giocare dal 1' a prescindere dalle condizioni fisiche di Correa. Per quanto riguarda Radu, se non dovesse farcela toccherà a Bastos o Parolo in difesa. Confermata la linea di centrocampo a 5 con Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic.



LAZIO (3-5-2) Probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi



Inter, torna il Lau-kaku dal 1'

Dopo la scorpacciata di gol nel recupero della prima giornata a Benevento, Conte è atteso all'Olimpico da una Lazio tramortita dall'Atalanta. Dimentichiamoci il turnover dello Stirpe (Barella, Lautaro, Brozovic, Perisic ed Eriksen subentrati nella ripresa). Si riparte da Hakimi largo a destra e il tandem Lukaku-Lautaro. Aria di derby per Kolarov, che potrebbe giocare dal 1'.



INTER (3-5-2) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Kolarov; Lukaku, Lautaro. All. Conte