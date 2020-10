Inzaghi: "Con l'Inter serve la partita perfetta"

Dopo suo fratello Pippo, è Simone Inzaghi a sfidare l'Inter. Domenica alle 15 (diretta DAZN, canale 209 del telecomando di Sky) all'Olimpico la Lazio attende i nerazzurri di Antonio Conte, in una sfida che mette di fronte due formazioni uscite con un morale diverso dai recuperi della prima giornata, giocati mercoledì: i biancocelesti sono stati sconfitti per 4-1 in casa dall'Atalanta, l'Inter ha superato per 5-2 in trasferta il Benevento. Simone Inzaghi ha anticipato i temi della gara in conferenza stampa.