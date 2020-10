La società nerazzurra potrebbe chiudere un ultimo colpo di mercato: si avvicina in prestito l'esterno del Chelsea, già protagonista con la maglia dell'Inter nella seconda parte della scorsa stagione. Contatti in corso tra le due società

Dopo l'arrivo nei giorni scorsi di Matteo Darmian, l'Inter è al lavoro per regalare un altro esterno ad Antonio Conte: si tratta di Victor Moses, già in nerazzurro nella seconda parte della scorsa stagione ed elemento molto gradito all'allenatore. Conte lo ritiene infatti un suo fedelissimo, avendolo già guidato al Chelsea e l'anno scorso all'Inter appunto, e lo ha indicato come operazione last minute per rinforzare ulteriormente la propria rosa.