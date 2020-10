Dalot: "Essere qui è un sogno, ho fame di vincere"

"Posso portare energia, desiderio, ambizione, fame, voglia di vincere partite e trofei: è ciò che voglio fare. Voglio aiutare i miei compagni a raggiungere grandi traguardi, perché alla fine questo per me è ciò che rappresenta il Milan": Diogo Dalot ha le idee chiare, sui motivi che l’hanno spinto a vestire la maglia rossonera. Il portoghese si è presentato ai canali ufficiali del club con un’intervista: "Diventare un giocatore del Milan è sempre stato un sogno, sin da giovani siamo cresciuti vedendo le vittorie di questa squadra, ed essere parte di questo club, di questa famiglia, è un traguardo importante per me e ne sono molto orgoglioso. È una sensazione fantastica essere qui, si pensa alla storia, ai trofei, alle partite e ai campionati vinti, è davvero bello per me perché ho sempre voluto far parte di un club che lotta e prova a vincere tutto, ogni singola sfida. E per me questa è una delle migliori squadre del mondo".