Ciro Immobile della Lazio e Stefano Sensi dell'Inter non prenderanno parte alla prossima giornata di campionato, la quarta di Serie A, perché sono stati fermati per un turno dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha deciso di punire i due calciatori – entrambi espulsi – anche con un'ammenda di 10mila euro a testa. Ciro Immobile è stato espulso "per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 25° del secondo tempo, colpito, da terra con una manata al volo un avversario"; per Sensi invece cartellino rosso "per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di allontanare, con una manata al volto", si legge nel comunicato diramato dalla Lega Serie A. Come si legge nell’articolo 39 relativo alla condotta gravemente antisportiva, per i calciatori responsabili di tale condotta la sanzione minima prevista è di due giornate di squalifica, salvo attenuati che – nel caso di Immobile e Sensi – sono state concesse.