Ramsey nuovo "acquisto": con Pirlo è un titolare

Da flop con Maurizio Sarri, anche per via di qualche infortunio, a punto di riferimento nel nuovo progetto con Andrea Pirlo. Il centrocampista gallese si candida al ruolo di protagonista nella stagione bianconera tra fiuto per il gol e sacrificio in fase di copertura

Da oggetto misterioso a titolare, da acquisto flop a punto di riferimento del progetto della nuova Juventus di Pirlo. Aaroon Ramsey è arrivato l'estate scorsa a parametro zero. Doveva essere un punto fermo della Juventus di Sarri, ma una serie di problemi fisici e soprattutto una collocazione in campo mai trovata con continuità, la sua resa, a parte alcuni lampi, è stata impalpabile. 24 presenze in campionato appena 11 da titolare e solo 1050 minuti giocati, 1384 in totale nella stagione, in media come se avesse giocato 15 partite intere su 52 totali. Eppure nonostante i pochissimi minuti giocati è stato il centrocampista ad aver segnato di piu gol, quattro: alcuni pesanti, come quello che ha sbloccato l ultima partita prima del lockdown contro l'Inter. Per questo Pirlo lo ritiene fondamentale metterlo lì tra le linee.