Sospiro di sollievo per Andrea Pirlo e per la Juventus. Già alle prese con la positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19, il club bianconero non dovrebbe perdere a lungo Aaron Ramsey, che nel corso di un allenamento con la sua Nazionale in vista della gara di Nations League contro la Bulgaria (in programma mercoledì 14 ottobre) aveva riportato un infortunio muscolare (né la federcalcio gallese, né la Juventus hanno fornito altri dettagli sulla zona interessata, ndr). Nulla di grave per il centrocampista gallese, il quale è stato sottoposto ad esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. A comunicarlo è stata la stessa Juventus attraverso un report apparso sul proprio sito ufficiale: "Gli esami cui è stato sottoposto oggi Aaron Ramsey hanno escluso lesioni muscolari - si legge - e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".