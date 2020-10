Arrivato un po' in sordina dallo Schalke 04, Weston McKennie si è subito imposto come uno dei possibili protagonisti della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Schierato da titolare nelle prime due giornate di campionato, il centrocampista americano sembra aver instaurato subito un ottimo rapporto con il suo allenatore, come lui stesso spiega ai microfoni di Espn: "E' uno dei motivi per i quali ho scelto la Juventus, mi ha affascinato molto l'idea di essere allenato da lui. Abbiamo vissuto adesso il periodo di quarantena insieme e, nonostante il momento abbastanza delicato, è stato bello e importante per conoscersi ancora meglio".