Prima avversari in campo, oggi avversari in panchina. Carriere diverse, sia da giocatori dove Pippo ha vinto tantissimo, sia da allenatori con Simone che ha catturato le attenzioni d'Italia e d'Europa grazie al gran lavoro fatto con la Lazio. I fratelli Inzaghi sono stati ospiti dell'incontro dal titolo "Mio fratello allena in Serie A" al Piccolo Teatro di Milano, per il Festival dello Sport. È stata un'occasione per tornare sull'interesse della Juventus per l'allenatore dei biancocelesti: "Sono sempre stato sereno, eravamo tornati in Champions dopo 14 anni e ora penso alla Lazio, con cui ho un grande rapporto. Poi nel calcio non si sa mai, ma intanto ho un contratto e voglio fare una grande stagione. La squadra mi segue e sono fiducioso". Il fratello, che guida il Benevento, ha guardato alla questione soffermandosi sulla stabilità anche emotiva del progetto: "Simone può allenare chiunque, ma ha un legame con la Lazio difficile da spezzare. Spero possa diventare il Ferguson dei biancocelesti: è laziale dentro e la società dovrebbe tenerselo. Sostituirlo sarebbe anche un problema, perché ha tutto per essere un grande allenatore".