L'attaccante non viaggerà con il resto della squadra in Bolovia, dov'è in programma il prossimo impegno della Selección per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Prima il problema muscolare che l'ha tenuto fuori nelle prime due giornate di Serie A, poi il caso Asl-Napoli che gli ha impedito di esordire nella sfida dell'Allianz nella quale era stato annunciato titolare, quindi le noie gastrointestinali con la sua Argentina. Non è stato un avvio di stagione facile né fortunato quello di Paulo Dybala, che sarà costretto a rimandare ancora una volta la prima partita ufficiale della stagione 2020/21. Dopo aver saltato il match di qualificazione al prossimo Mondiale contro l'Ecuador, il numero 10 della Juve, infatti, è stato costretto a dare forfait anche per la trasferta in Bolivia della sua Argentina per il protrarsi dei problemi gastrointestinali che non gli hanno permesso di allenarsi al meglio.