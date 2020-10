Juve, Pirlo aspetta Dybala e Chiesa

In attesa di ritrovare il gruppo al completo, una buona notizia per Pirlo arriva da Bernardeschi, pronto a rientrare. Per il prossimo impegno, contro il Crotone, non ci sarà ancora Alex Sandro ma i bianconeri potranno contare sul ritorno di Dybala e sul nuovo arrivato Chiesa

Una settimana di fuoco. Qualche ora di riposo ancora e poi si riparte. Anche se mezza Juve non si è mai fermata. Sono 13 i nazionali in giro per il mondo. Il resto del gruppo si ritrova al training center dopo il weekend. Si comincia con una buona notizia per Pirlo che ritrova Bernardeschi pronto a rientrare in gruppo dopo che si era fermato il 2 settembre in nazionale per una lesione muscolare alla coscia sinistra. Ci sarà ancora da avere un po' di pazienza invece per Alex Sandro.