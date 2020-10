Nuova positività nel club gialloblù, dopo il caso che visto coinvolto Antonin Barak: il difensore tedesco ex Genoa è risultato positivo all'esito del tampone e sta già osservando il periodo di quarantena previsto dalle norme. Il resto del gruppo squadra è negativo. Due casi di positività anche nel Brescia

Dopo il caso che ha riguardato nella giornata di sabato Antonin Barak, il Verona deve fare i conti con un altro episodio di positività al Covid-19: il giocatore risultato positivo al tampone è Koray Gunter. A comunicarlo è direttamente la società gialloblù tramite una nota sul proprio sito ufficiale, nel quale si specifica come il calciatore sia stato immediatamente posto in condizione di isolamento domiciliare, come previsto dalle norme sanitarie. Il resto del gruppo squadra del Verona è risultato negativo all'esito dei test effettuati. E' il secondo caso che colpisce i gialloblù nel giro di pochi giorni, dopo quello appunto di Barak. La formazione di Juric sarà impegnata nel prossimo turno contro il Genoa, che ancora deve risolvere una situazione molto complicata da questo punto di vista, lunedì 19 ottobre alle ore 20.45.