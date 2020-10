Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi a Milanello dopo essere guarito dal coronavirus: subito in forma lo svedese, a segno nella partitella in famiglia con la Primavera (3-1 il risultato finale, di Daniel Maldini gli altri due gol della prima squadra). Il centravanti dovrebbe partire dall'inizio nel derby contro l'Inter di sabato 17 ottobre. Le migliori immagini del ritorno in campo dello svedese

IBRA VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE NEL DERBY. LE NEWS