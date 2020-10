Dopo aver superato il coronavirus, l'attaccante svedese si è allenato per un'ora e mezza con la squadra. Nel derby (in programma sabato 17 ottobre alle 18) va verso una maglia da titolare

Primo allenamento con la squadra per Zlatan Ibrahimovic dopo aver superato il coronavirus. Lo svedese ha lavorato per un’ora e mezza con i compagni e va verso una maglia da titolare nell’attesissima sfida contro l’Inter di sabato 17 ottobre. In due restano ancora positivi: Matteo Gabbia, che aveva ricevuto il risultato del tampone al suo arrivo in Islanda con la Nazionale Under 21 e Leo Duarte.

Ibra verso una maglia da titolare

Dopo le visite alla Madonnina di sabato mattina, l’attaccante svedese era tornato a Milanello nel pomeriggio per qualche cura fisioterapica. Subito dopo si era allenato ma non con i compagni. Domenica invece, la partitina mista con la formazione Primavera in cui è stato protagonista e, anche per questo motivo, si candida a una maglia da titolare nel derby. Rebic invece resta ancora in dubbio dopo la lussazione al gomito subita nel corso del match contro il Crotone.