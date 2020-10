Tour de force Atalanta: primo esame a Napoli

Adesso viene il bello. E il difficile. L'Atalanta è pronta a (ri)tuffarsi nel tour de force che, da qui a Natale, la vedrà sempre in campo una volta ogni 3 giorni. Come i top club tra i quali si è stabilmente piazzata con la scalata degli ultimi anni. E allora, in linea con la più autentica tempra bergamasca, testa bassa e pedalare: 7 partite in 23 giorni che non sanciranno alcun verdetto, ma un'idea più precisa sulla forza di questa squadra. 4 gare di campionato e 3 in Europa; 3 fuori e 4 in casa, storica quella del 27 ottobre con l'Ajax che segna il debutto in Champions League a Bergamo e il ritorno di una notte europea nel proprio stadio che manca dal 6 marzo '91.