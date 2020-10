Il centrocampista della Guinea è risultato positivo al tampone effettuato in mattinata. Lo ha comunicato lo stesso giocatore attraverso il suo profilo Instagram: "Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene ma ora dovrò rispettare il periodo di quarantena"

Nuovo caso di positività al Coronavirus alla Roma. Si tratta di Amadou Diawara che attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato di essere risultato positivo al rientro dalla Nazionale della Guinea. "Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile!". Per lui è scattato il consueto protocollo che prevede l'isolamento fiduciaro e un periodo di quarantena fino a tampone negativo.