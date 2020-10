Garcia: "Forse un giorno tornerò in Italia"

L’allenatore del Lione ipotizza le sue esperienze future: "Potrei tornare in Italia o andare in Inghilterra dove sono stato già cercato, ma sto bene al Lione. Totti era umile come i migliori giocatori, vedeva prima ciò che accadeva in campo"

Due anni e mezzo in cui, specialmente all’inizio, Rudi Garcia aveva insidiato l’egemonia della Juventus in campionato. La Roma con lui ha vissuto a ridosso dei vertici della classifica. Oggi allena il Lione e in un’intervista concessa a The Athletic, ha ragionato su un possibile ritorno in Serie A: "Sono più vicino alla filosofia di calcio spagnola, ma l'Inghilterra è la casa del calcio. Ho allenato anche in Italia, dove ho imparato una lingua meravigliosa e mangiato dell'ottimo cibo. Ma ciò che ho amato di più è la tattica che c'è nel calcio italiano. Forse ci tornerò in futuro, o magari andrò in Inghilterra: in passato mi hanno cercato Everton e Southampton, ma posso dire chiaramente che sto bene in Francia e al Lione".