Lutto per Francesco Totti: è morto il papà Enzo

Lutto per la famiglia di Francesco Totti: Enzo, il papà dell'ex capitano e numero 10 giallorosso, è morto oggi, all'età di 76 anni. Come riporta l'Ansa, tra le cause ci sarebbe anche il Covid-19. Secondo quanto si è appreso, Enzo Totti era ricoverato allo Spallanzani di Roma da alcuni giorni - fa sapere sempre l'Ansa. Sarebbe stato affetto da varie patologie e, risultato positivo al Covid-19, era scattato nei giorni scorsi il ricovero nell'istituto per le malattie infettive della Capitale, dove oggi è deceduto.