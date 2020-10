Ricardo Kakà ha giocato e incantato in tanti derby con la maglia del Milan. A pochi giorni dalla sfida con l’Inter, il brasiliano ha presentato la sfida (e non solo) attraverso un'intervista pubblicata da La Gazzetta dello Sport. "Credo che Elliot abbia dettato una linea giusta, che Gazidis sta mantenendo. Il lavoro di Maldini e Boban è stato importante. Mi piace la linea verde del Milan, imparare dai più vecchi è fondamentale: senza quelli che ho incontrato a Milanello non sarei diventato quello che sono stato" ha commentato l’ex giocatore, guardando al club com’è oggi. Molti di quelli che erano suoi compagni, ora sono allenatori: da Shevchenko a Gattuso, fino ad arrivare a Pirlo. "Mi piace vedere ex compagni impegnati con grandi squadre, Andrea conosce il calcio e sarà bello da seguire. Diventerà unico nel suo genere anche da allenatore. Cristiano Ronaldo ci mancherà quando smetterà, per gli amanti del calcio è bellissimo vederlo ancora in campo. Lui e Messi sono come Federer e Nadal, campioni che sembra non finiscano mai. Ibrahimovic? Lui farà la differenza fino alla fine".