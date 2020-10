Lukaku rientra in anticipo: è già in clima derby

L'attaccante belga ha preso un aereo privato subito dopo la partita della sua nazionale per raggungere Milano il prima possibile: dall'Islanda all'Italia, 2819 chilometri per essere subito pronto per il derby SPECIALE: IL DERBY DI MILANO

2819 chilometri circa non rappresentano solo la distanza tra Reykjiavik, Islanda, e Milano ma disegnano soprattutto la voglia di derby di Romelu Lukaku. Il belga, dopo aver giocato e vinto con due gol contro l'Islanda, ha deciso di partire nella notte con un aereo privato per arrivare subito a Milano ed essere pronto alla mattina presto per cominciare a preparare il derby. Zero perdite di tempo. Romelu, come gli altri nazionali di rientro, si è sottoposto poi ad Appiano al tampone e non vede l'ora di ristabilire la sua legge nel derby.



Lukaku-gol nei suoi primi due derby leggi anche Lukaku: "Voglio vincere lo scudetto con l'Inter" Due gol in due derby vinti. Tanto da fargli sventolare la maglia numero 9 urlando: c'è un nuovo re in città. Mettendo così in soffitta il ricordo di Icardi, che su instagram ora è tornato a ricordare i tempi interisti. Ma il re ora si chiama Romelu Lukaku e gira con in tasca numeri da record: 87 presenze col belgio, 55 gol. 34 nella sua prima stagione a Milano. tre in tre partite in questo inizio. In totale 279 reti da professionista. Numeri da capogiro, a cui si aggiungono quei 2819 chilometri fatti di notte per correre verso il derby, il regno di Lukaku.