Alla vigilia della sfida contro il Napoli l'esterno tedesco parla in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Inter favorita per lo scudetto, ma se faccio più di 10 gol lo vinciamo noi. In Champions abbiamo più esperienza, dalla sconfitta col Psg abbiamo imparato molto. Io via? Sono rimasto perché credo nel progetto e perché qui posso sognare l'Europeo"

La Serie A riparte dopo la sosta legata agli impegni delle Nazionali e il primo impegno della quarta giornata è Napoli-Atalanta, in programma sabato 17 ottobre alle 15 al San Paolo (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251): a meno di due giorni dalla gara ai microfoni di Sky Sport ha parlato l'esterno Robin Gosens, tornato a disposizione di Gasperini dopo aver risposto alla convocazione della Germania. Neanche il tempo di rientrare che si torna in campo: quello di Napoli è un esame scudetto o un esame e basta? "Sicuramente è una partita molto importante per la classifica. Forse in questo momento parlare di partita scudetto è esagerato, ma è una partita da vincere". Il Napoli ha avuto la possibilità di preparare questo appuntamento con più calma per i motivi che sappiamo. Non c'è il rischio che l'Atalanta arrivi un pò stanca dagli impegni con le nazionali? "Quando si va in nazionale è sempre una situazione particolare. Stiamo però molto bene fisicamente e sappiamo cosa dobbiamo fare". Quanto è importante per te fare parte di una nazionale come la Germania? Molto, perché alla fine giochi con i più forti della tua nazionale e la Germania è una delle più grandi al mondo. Ci sono giocatori come Kimmich, Kroos e Goretzka che hanno vinto tutto quest'anno. Ti alleni e giochi a livelli altissimi". Vedendo i colleghi del Bayern da vicino, quante volte hai pensato che avresti potuto incrociarli in finale di Champions a Lisbona? "Era la prima volta che li incontravo in ritiro, parlare con loro è un momento unico. Abbiamo parlato e anche loro mi hanno detto che si aspettavano potessimo arrivare in finale, perché ci avevano visto molto bene contro il Psg. Magari accadrà quest'anno, non si sa mai" Quanto al Covid, c'è il timore che si possa di nuovo fermare tutto? "No, ma c'è rispetto per la situazione. Secondo me è ancora una situazione molto particolare e tutte le società stanno facendo di tutto per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori del club, non solo i calciatori. Dobbiamo stare molto attenti, è importante questo. Non dobbiamo fare cose che non vanno bene".