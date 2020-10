L'allenatore dell'Everton, primo in Premier League, ha parlato del derby di Milano in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "I nerazzurri si sono rinforzati e Conte ha una voglia feroce di migliorarsi, Pioli e Maldini stanno facendo un lavoro eccezionale" SPECIALE: IL DERBY DI MILANO

Ne ha vissuti tantissimi, prima in campo e poi in panchina. Il prossimo derby di Milano, in programma sabato 17 ottobre alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A), Carlo Ancelotti lo seguirà dopo un'altra importantissima stracittadina, quella di Liverpool tra il suo Everton - primo a punteggio pieno dopo quattro giornate in Premier League - e i Reds campioni in carica. L'allenatore non ha dubbi: quella del Meazza sarà una grande partita. "Mi aspetto una bella gara - ha detto Ancelotti a La Gazzetta dello Sport -, il Milan sta bene e l’Inter si è rinforzata in estate, può interrompere l’egemonia della Juventus in Italia. Questa mi sembra la Serie A più incerta dell’ultimo decennio".

Conte vs Pioli e Maldini vedi anche Verso Inter-Milan: rivivi su Sky i derby storici Ancelotti ha elogiato gli allenatori delle due squadre di Milano: "All’Inter c'è Conte che è un professionista eccellente. A volte ci sentiamo telefonicamente, lui ha una voglia feroce di migliorarsi e di ampliare la sua conoscenza calcistica. Quelli come lui fanno vincere le squadre. Dall'altra parte ci sono Pioli e Maldini, che negli ultimi sei mesi hanno fatto un lavoro eccezionale. Stefano è una persona di valore, sia come uomo che come professionista. E ha ottenuto ottimi risultati ovunque ha allenato. Sulle qualità di Paolo come dirigente non ho mai avuto dubbi: quando una persona è a posto, non sbaglia. E l'esperienza si fa soltanto quando si è in prima linea".

Ibra e Lukaku IL PERSONAGGIO Milan ai piedi di Ibra: ora il derby non fa paura In campo, poi, ci sarà la sfida tra i due leader tecnici di Milan e Inter, Zlatan Ibrahimovic, che ha da poco superato il Covid-19, e Romelu Lukaku, reduce dai gol segnati con il Belgio nella sosta per gli impegni delle Nazionali: "Ibra è Ibra - ha proseguito Ancelotti - e quando hai un calciatore come lui fai bingo. Le motivazioni e l’orgoglio hanno sempre rappresentato il suo punto di forza, ma in generale è un signor professionista. Lukaku non lo conosco personalmente, ma qui all’Everton ha lasciato un bel ricordo e tutti ne parlano benissimo. Dal campo emerge un giocatore di personalità: è un attaccante moderno, non fa soltanto i gol ma bisogna considerare il grande lavoro che fa per la squadra".